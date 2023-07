Sommer am Rhein (Harald Scheidt)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordwesthälfte zunehmend bewölkt, im Tagesverlauf Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. In der Südosthälfte sonnig. Temperaturen im Norden und Westen 24 bis 29, sonst 30 bis 37 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.