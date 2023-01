Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts bewölkt mit Schauern. Ganz im Osten und südlich der Donau teils große Wolkenlücken und meist trocken. Tiefstwerte plus 3 bis minus 3 Grad. Am Tag im äußersten Norden Schnee-, Regen- oder Graupelschauer. Sonst heiter oder wechselnd bewölkt mit vereinzelten Regen- oder Schneeschauern. Im Süden wolkig, aber meist trocken. Temperaturen 1 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordwesthälfte länger heiter und in der Südosthälfte stark bewölkt mit zeitweiligem Schneefall. 0 bis 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.