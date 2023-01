Wetter

Teils bewölkt, teils heiter, gebietsweise Schnee, Regen oder Graupel

Das Wetter: Von der Nordsee bis zur Oder bei dichterer Bewölkung Schauer. Sonst wechselnd wolkig, vom Emsland bis zur Neiße auch längere sonnige Abschnitte. Sonst überwiegend trocken. Höchstwerte von 0 Grad in der Eifel bis 7 Grad in der Lausitz. Morgen in der Südhälfte stark bewölkt mit Schneefall. Sonst wolkig, nach Nordwesten auch länger sonnig und meist trocken. 0 bis 5 Grad.

17.01.2023