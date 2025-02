Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Westen und Südwesten sowie in der Mitte bewölkt, vor allem im Südwesten vereinzelt etwas Regen. Sonst nach Nebelauflösung sonnig. Höchstwerte 2 bis 8 Grad. Morgen im Westen und Südwesten dichte Bewölkung und gebietsweise Regen. An der See hochnebelartig bedeckt. Im Rest des Landes nach Nebelauflösung heiter bis wolkig. Temperaturen 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Nordosthälfte nach Auflösung von Nebel sonnig. In der Südwesthälfte stark bewölkt und örtlich Niederschläge, teils als Regen, teils als Schnee. 2 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.