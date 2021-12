Winteridylle (picture alliance/Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB)

Die Vorhersage:

Im Norden stark bewölkt mit leichten Niederschlägen. In der nördlichen Mitte und im Süden teils zähe Nebelfelder. Abseits davon sonnig. Höchstwerte minus 4 bis 0 Grad, an den Küsten und bei Sonne etwas darüber. Am Donnerstag zunehmend stark bewölkt. Von der nördlichen Mitte in den Osten ausgreifende Niederschläge, teils als Schnee, ebenso im Südosten. Temperaturen 0 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag überwiegend stark bewölkt, vor allem im Norden und Süden Niederschläge, im Nordosten als Schnee. 0 bis 10 Grad.

