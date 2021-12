Wetter Teils bewölkt, teils sonnig

Das Wetter: Im Norden stark bewölkt mit leichten Niederschlägen. In der Mitte und im Süden teils zähe Nebelfelder, sonst sonnig. Höchstwerte minus 4 bis 0 Grad, an den Küsten und bei Sonne etwas darüber. Morgen zunehmend stark bewölkt. Von der nördlichen Mitte in den Osten und Südosten ausgreifende Niederschläge, teils als Schnee. Temperaturen 0 bis 9 Grad.

22.12.2021