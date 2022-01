Heiter bis wolkig (Daniel Reinhardt / dpa)

Die Vorhersage:

Im Norden bedeckt, vereinzelt Sprühregen. In der Mitte und in Teilen des Südens verbreitet zäher Nebel oder Hochnebel, teils auch sonnig. Höchstwerte in der Nordhälfte 4 bis 8, in der Südhälfte 0 bis 5 Grad. Morgen im Norden und Osten bedeckt mit etwas Sprühregen, später örtlich Aufheiterungen. Im Westen und in der Mitte Nebel oder Hochnebel, teils auch freundlich. Im Süden länger sonnig. Temperaturen 2 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden häufig stark bewölkt, vereinzelt leichter Regen. In der Mitte und im Süden gebietsweise Nebel- oder Hochnebelfelder. Im Südwesten sonnig. 1 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.