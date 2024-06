Wetter

Teils bewölkt, teils sonnig

Das Wetter: Im Nordwesten und Ostseeumfeld stärker bewölkt und etwas Regen oder kurze Schauer. Sonst wechselnd bewölkt, an den Alpen einzelne Gewitter möglich, zwischen Donau und Main viel Sonne. Im Norden 16 bis 21 Grad, sonst 20 bis 25 Grad. Morgen in der Nordhälfte Schauer und kurze Gewitter. In der Südhälfte längere sonnige Abschnitte. 15 bis 25 Grad.