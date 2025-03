Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts unterschiedlich bewölkt, teils mit Schauern. Gebietsweise Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag im Nordwesten und Norden bewölkt, am Nachmittag leichter Regen. In der Mitte zeitweise sonnig. Im Süden und Südosten meist wolkig mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Temperaturen 9 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordwesthälfte Wechsel von Sonne und Wolken. In der Südosthälfte stark bewölkt und gebietsweise Regen. 8 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.