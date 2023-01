Wetter

Teils bewölkt, teils sonnig, im Südosten etwas Schnee

Das Wetter: Verbreitet wolkig, gebietsweise auch sonnig. In der Südosthälfte leichter Schneefall. Temperaturen von 0 bis 5 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, von Westen her gebietsweise Schneefall, in tiefen Lagen als Regen oder Schneeregen. Im Osten sonnig und trocken. 0 bis 4 Grad.

18.01.2023