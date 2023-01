Wetter

Teils bewölkt, teils sonnig, im Südosten etwas Schnee

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Nordwesten Wolkenzunahme und aufkommende schauerartige Niederschläge, oft als Schnee, Richtung Nordsee teils als Regen. 0 bis minus 7 Grad. Morgen im Osten und Süden bis zum Nachmittag teils längere sonnige Abschnitte. Sonst wechselnd bis stark bewölkt gebietsweise Schneefall oder Schneeregen. 0 bis plus 4 Grad, im Bergland Dauerfrost.

18.01.2023