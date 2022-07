Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts gebietsweise Auflockerungen und meist trocken. An den Küsten, in den Mittelgebirgen und an den Alpen Schauer. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Am Tag vom Nordwesten und Westen bis zur Mitte dicht bewölkt und etwas Regen möglich. Im Nordosten und Osten wechselnd bewölkt, örtlich längere heitere Abschnitte. Im Südwesten sonnig. Temperaturen von 16 Grad an der Nordsee bis 27 Grad im Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag verbreitet wolkig, gelegentlich leichter Regen. Im Nordosten und Südwesten sonnig. 19 bis 28 Grad.

