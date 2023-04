Sonnenuntergang in Köln (Nachrichtenredaktion)

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordhälfte aufgelockert bewölkt oder klar. In der Südhälfte stärker bewölkt mit etwas Regen. Tiefstwerte plus 7 bis minus 3 Grad. Am Tag im Norden und Westen freundlich, im Osten und Süden Regen. Temperaturen 8 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag stärker bewölkt und gebietsweise Regen. Im Tagesverlauf auch freundliche Abschnitte. 6 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.