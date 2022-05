Wetter

Teils freundlich, teils bewölkt, 16 bis 28 Grad

Das Wetter: Im Norden und in der Mitte bewölkt. Im Süden teils sonnig, teils wolkig, an den Alpen vereinzelt Gewitter. Abends im Südwesten Schauer. Höchstwerte 16 bis 28 Grad. Morgen im Norden bewölkt mit etwas Regen. In der Mitte oft sonnig. Im Süden anfangs Schauer mit einzelnen Gewittern. 17 bis 25 Grad.

12.05.2022