Ausbildung

Das ist das Ergebnis einer Auswertung der SPD-nahen Hans-Böckler-Stiftung. Demnach bekommen Azubis im Friseur - oder Floristikhandwerk in Ostdeutschland mit 620 Euro am wenigsten Lohn, Lehrlinge im Bauhauptgewerbe in Westdeutschland mit bis zu 1.580 Euro am meisten. In einigen Tarifbranchen seien die Entgelte in jüngster Zeit jedoch stark angehoben worden, hieß es weiter. Man habe damit auf sinkende Ausbildungszahlen und einen zunehmenden Fachkräftemangel reagiert.

