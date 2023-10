Herbst im Spreewald (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Die Vorhersage:

Teils heiter, teils bewölkt, im Südwesten auch sonnig. Nur ganz im Norden etwas Regen. Höchstwerte von 14 Grad im Nordosten bis 27 Grad am Oberrhein. Morgen im Norden zunehmend bewölkt, im Tagesverlauf von der Nordsee her Regen. In der Mitte zunächst sonnig, später bewölkt. Und im Süden nach Nebelauflösung überwiegend sonnig. Temperaturen im Norden 16 bis 20, sonst 22 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden und Süden heiter, in der Mitte länger anhaltender Regen. 14 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.