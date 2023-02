Das Wetter: Nach Nebelauflösung heiter, teils aber auch ganztags neblig-trüb (Archivbild). (imago / Blickwinkel)

Morgen teils auch ganztags trüb oder hochnebelartig bedeckt, insbesondere in der Mitte und im Nordosten. Sonst nach Nebelauflösung heiter. In Hochlagen, in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und am Alpenrand ganztags sonnig. 5 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Nordosten und zu den Küsten hin sowie in einigen Flussniederungen ganztags stark bewölkt oder neblig-trüb, sonst nach Nebelauflösung zeitweise Sonne, am Nordrand der Mittelgebirge durchweg sonnig. 5 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.