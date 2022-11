Trübes Wetter (Armin Weigel/dpa)

Die Vorhersage:

Im Nordosten Schneeregen- oder Graupelschauer. Sonst in der Nordhälfte heiter bis wolkig und meist trocken. Nach Süden zu überwiegend dicht bewölkt. Von Rheinland-Pfalz bis zum Bayerischen Wald Regen, Schneeregen oder Schnee. Im Südwesten und am Alpenrand bewölkt mit einzelnen Schauern. Höchstwerte minus 1 bis plus 5 Grad, im Westen und Süden 4 bis 10 Grad. Morgen verbreitet bewölkt mit Regen, im Norden und Nordosten Schnee- oder Schneeregenschauer. Im Osten länger sonnig. Temperaturen in der Nordosthälfte 0 bis 5, sonst 5 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd wolkig mit Schauern bei 2 bis 8 Grad, im Westen bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.