Wetter

Teils heiter, teils Regen und Gewitter, 24 bis 31 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte teils nur gering bewölkt oder klar. In der Südhälfte wolkig, gebietsweise weitere Schauer und Gewitter, teils auch kräftig. Tiefstwerte 20 bis 14 Grad. Am Tage teils wechselnd bewölkt, erhöhtes Gewitterrisiko und Unwettergefahr. Im Norden und Westen teils länger sonnig. 24 bis 32 Grad.