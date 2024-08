Wetter

Teils heiter, teils regnerisch

Das Wetter: Im Nordwesten und Norden sowie in Teilen der Mitte zeitweise heiter. Von Westen bis in den Nordosten viele Wolken, gebietsweise Schauer oder vereinzelte Gewitter. Am Alpenrand kräftige Gewitter. Höchstwerte im Norden 20 bis 25, sonst 25 bis 31 Grad.