Wetter

Teils heiter, teils regnerisch

Das Wetter: In der Nacht gebietsweise kräftige Regenfälle, teils mit Gewitterneigung. Im äußersten Nordwesten und Norden meist trocken, ebenso in Teilen der Osthälfte. 18 bis 10 Grad. Am Tage bei wechselnder bis starker Bewölkung Schauer oder Gewitter. Im Nordwesten und Westen nachlassende Niederschläge und ab dem Nachmittag auflockernde Bewölkung. Im Südosten mitunter kräftige Gewitter. 18 bis 27 Grad.