Gewitterwolken (picture alliance / Lino Mirgeler/dpa)

Die Vorhersage:

In der Westhälfte teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr durch Starkregen, Sturm- oder Orkanböen und Hagel. In der Osthälfte und im Südosten sonnig. Höchstwerte 27 bis 32, an der See 20 bis 24 Grad. Morgen verbreitet erneut heftige Gewitter, dabei sehr große Unwettergefahr durch größeren Hagel, schwere Sturm- bis Orkanböen und teils extrem heftigen Starkregen. Nur ganz im Norden sowie im Süden abseits der Gebirge geringere Gewitterneigung. Temperaturen 20 bis 34 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt, teils auch sonnig. Im Nordosten Schauer. 14 bis 27 Grad.

