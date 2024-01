Wetter

Teils kräftiger Regen, ganz im Südosten trocken bei 6 bis -4 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Nordosten anfangs Schauer, im Verlauf abklingend. Sonst von Westen dichte Wolken und teils kräftiger Regen, vor allem in den östlichen Mittelgebirgen zum Morgen hin zunächst Schneefall. Ganz im Südosten trocken. Tiefstwerte 6 bis -4 Grad. Am heutigen Dienstag verbreitet Niederschläge, in den Mittelgebirgen teils ergiebiger Dauerregen. 5 bis 13 Grad.