Die Vorhersage:

In der Nordhälfte vereinzelt lockere Wolken, in der Südhälfte verbreitet sonnig. Höchstwerte an den Küsten 10 bis 15, sonst 15 bis 21 Grad. Morgen im Norden und Nordosten Aufzug von dichter Bewölkung, etwas Regen möglich. In der Mitte und im Süden weiterhin viel Sonnenschein. Temperaturen im Norden und Osten 11 bis 16, im Westen und Süden 16 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag teils sonnig, teils bewölkt bei 11 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.