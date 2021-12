Wetter Teils Niederschläge, teils trocken, -1 bis 7 Grad

Das Wetter: In der Mitte und im Osten noch Schneefall, später ostwärts abziehend. Nachfolgend von Westen her Auflockerungen. Im Nordosten trocken. Höchstwerte -1 Grad in Vorpommern bis 7 Grad am Oberrhein. Morgen wechselnd bis stark bewölkt. Im Osten und Nordosten überwiegend trocken. In einem breiten Streifen vom Südwesten über die Mitte Niederschläge, oberhalb 800 Meter als Schnee. Minus 2 bis plus 7 Grad.

07.12.2021