Im Osten und Südosten abziehender Regen. Sonst teils aufgelockert, teils neblig-trüb und meist trocken. Zum Abend hin im Westen und Nordwesten vereinzelte Schauer. 0 bis 12 Grad, mit den niedrigsten Werten im Südosten. Morgen etwas Regen. Längere Zeit trocken mit einigen Auflockerungen vor allem im Nordosten sowie von Niederbayern bis in die Lausitz. 1 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag vom Süden und Südosten bis in die Mitte teils zäher Nebel oder Hochnebel. Sonst heiter bis wolkig, später im Nordwesten etwas Regen. 2 bis 9 Grad.

