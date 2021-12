In Teilen des Landes regnet es. (Armin Weigel/dpa/picture alliance)

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag überwiegend stark bewölkt oder neblig-trüb, im Norden und in der Mitte etwas Regen. In den süddeutschen Mittelgebirgen Auflockerungen, in Hochlagen und in den Alpen sonnig. 3 bis 10 Grad.

