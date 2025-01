Wetter

Teils Regen, teils Schnee bei 3 bis 10 Grad

Das Wetter: In den Süden verlagernde Niederschläge, im Tagesverlauf bis in tiefe Lagen teils Schnee. Im Norden und in der Mitte teils auflockernd, einzelne Schnee-, Schneeregen-, Regen- oder Graupelschauer. Höchsttemperaturen 3 bis 10 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Schneeschauern, in den tiefsten Lagen teils Regen. 0 bis 4 Grad, im Bergland Dauerfrost.