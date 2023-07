Wetter

Teils Regen, teils Sonne

Das Wetter: Im Norden und Westen wechselnd bis stark bewölkt und etwas Regen. Im Südwesten und an den Alpen Schauer und Gewitter, lokal Starkregen. Sonst heiter bis wolkig, teils auch länger sonnig. 20 bis 27 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden sowie in der Südosthälfte Schauer und kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. In der Mitte und im Südwesten größere Auflockerungen. Temperaturen im Norden und Westen 18 bis 22, sonst 22 bis 26 Grad.

04.07.2023