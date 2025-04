Wetter

Teils regnerisch, teils Aufheiterungen, 12 bis 19 Grad

Das Wetter: In einem Streifen vom Emsland über Nordrhein-Westfalen bis zum Erzgebirge kräftiger und länger anhaltender Regen. Sonst wolkig mit Aufheiterungen, im Süden Schauer. 12 bis 19 Grad. Morgen im Süden Schauer. Von Norden und Westen her Auflockerungen, in Küstennähe sonnige Abschnitte. 11 bis 19 Grad.