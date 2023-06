Wetter

Teils Sonne, teils Wolken mit Schauern oder Gewittern

Das Wetter: Wechsel zwischen Sonne und Wolken, vor allem im Mittelgebirgsraum, an den Alpen und in der Osthälfte Schauer, teils kräftige Gewitter, lokal Unwetter. 26 bis 32 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte Schauer oder Gewitter. In der Südosthälfte zunächst überwiegend sonnig, später auch dort teils kräftige Gewitter. 23 bis 33 Grad.

19.06.2023