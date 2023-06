Wetter

Teils Sonne, teils Wolken mit Schauern oder Gewittern

Das Wetter: Wechsel zwischen Sonne und Wolken, vor allem im Mittelgebirgsraum, an den Alpen und in der Osthälfte Schauer, teils kräftige Gewitter, lokal Unwetter. 26 bis 32 Grad. Morgen in der Südosthälfte heiter bis wolkig und meist trocken; in der Nordwesthälfte gebietsweise schauerartiger, vereinzelt gewittriger Regen, der im Tagesverlauf nachlässt. Lokal Unwettergefahr. 23 bis 33 Grad.

19.06.2023