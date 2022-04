Der Rhein (Harald Scheidt)

Die Vorhersage:

In der Westhälfte sowie im Süden neben lockeren Wolkenfeldern längere Zeit sonnig. Im Osten bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Höchstwerte von 10 Grad im Nordosten bis 19 Grad am Rhein. Morgen im Nordosten viele Wolken mit etwas Regen, im Südwesten heiter oder sonnig. Temperaturen 12 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordhälfte verbreitet bewölkt, stellenweise etwas Regen. In der Südhälfte heiter bis wolkig. Im Südwesten und am Alpenrand einzelne Schauer oder Gewitter. 12 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.