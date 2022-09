Heiter bis wolkig (dpa / picture alliance / Patrick Pleul)

Die Vorhersage:

Im Westen und Süden sonnig oder leicht bewölkt. Im Norden und Osten wolkig. Am Nachmittag im Nordwesten Bewölkungsverdichtung. Temperaturen von 19 Grad an den Küsten bis 26 Grad am Rhein. Morgen im Tagesverlauf verbreitet Regen, später von der Nordsee her Auflockerungen. Im äußersten Süden sonnig. Höchstwerte 19 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden wechselnd bewölkt, aber trocken. In der Mitte und im Süden ergiebiger Regen und kräftige Gewitter. 18 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.