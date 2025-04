Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch zunächst wolkig, in der zweiten Tageshälfte Auflockerungen. Vor allem vom Westen bis in den Süden sowie an der Ostseeküste auch länger sonnig. 13 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.