Wetter

Teils sonnig, teils bewölkt, 24 bis 32 Grad

Wetter: Teils sonnig, teils wolkig. Von Nordwesten bis in die Mitte gebietsweise auch stärker bewölkt, aber trocken. 22 Grad bis 29 Grad, am Rhein und seinen Nebenflüssen bis 32 Grad. Morgen in der Nordhälfte teils stärker bewölkt. In der Südhälfte mehr Sonne als Wolken. 25 bis 31 Grad, im Südwesten bis 34 Grad.

12.07.2022