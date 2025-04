Wetter

Teils sonnig, teils bewölkt

Das Wetter: Im Westen und Südwesten sonnig. Im Norden und Osten bewölkt, später im Osten Auflockerungen. Temperaturen 10 bis 15, im Westen und Südwesten bis 17 Grad. Am morgigen Mittwoch zunächst wolkig, in der zweiten Tageshälfte Auflockerungen. Vor allem vom Westen bis in den Süden sowie an der Ostseeküste auch länger sonnig. 13 bis 18 Grad.