Wetter

Teils sonnig, teils bewölkt mit etwas Regen

Das Wetter: Im Norden und Osten längere sonnige Abschnitte. Aus Südwesten zunehmende Bewölkung. Ab Mittag im Südwesten, am Nachmittag im Westen leichter Regen. Temperaturen von 12 bis 17 Grad. Morgen bei starker Bewölkung zeitweise Regen, am Nachmittag von Südwesten her nachlassend. 12 bis 17 Grad.

23.10.2023