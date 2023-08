Wetter

Teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern

Das Wetter: Im Nordwesten und Norden sowie im Süden zeitweise sonnig. In einem Streifen von Nordosten nach Südwesten Schauer oder Gewitter, teils unwetterartig. Höchstwerte an den Küsten 22, im Osten und Süden 29 bis 34 und sonst 24 bis 28 Grad. Morgen im Norden sonnig, in der Mitte und im Süden bewölkt und zeitweilig Schauer oder Gewitter, teils mit Starkregen. Temperaturen im Norden 20 bis 26 Grad, sonst 25 bis 31 Grad.

15.08.2023