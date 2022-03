Wetter Teils sonnig, teils länger bewölkt

Das Wetter: Nachts in der Nordwesthälfte klar oder aufgelockert bewölkt, später Nebel. In der Südosthälfte stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen. Tiefstwerte plus 6 bis minus 3 Grad. Am Tag nach Nebelauflösung sonnig oder locker bewölkt. Im Osten und Süden regional länger wolkig. Später auch dort freundlicher. Temperaturen 9 bis 15 Grad.

18.03.2022