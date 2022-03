Wetter Teils sonnig, teils länger bewölkt

Das Wetter: Im Süden und Osten anfangs noch wolkig, im Tagesverlauf hier wie in den übrigen Landesteilen sonnig oder nur locker bewölkt. Höchsttemperaturen zwischen 9 und 16 Grad. Morgen im Osten, Süden und in der Mitte stark bewölkt, örtlich Niederschlag, in höheren Lagen Schnee. Sonst trocken und teils wolkig, vor allem in Norddeutschland auch sonnige Abschnitte. 8 bis 13 Grad.

18.03.2022