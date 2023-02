Wetter

Teils sonnig, teils neblig trüb

Das Wetter: Teils sonnig, vor allem im Westen und Südwesten, teils neblig trüb. Von Nordwesten her aufkommende Schleierwolken. Höchstwerte 7 bis 15 Grad, bei Dauernebel um 4 Grad. Morgen in der Nordhälfte starke Bewölkung und etwas Regen. In der Südhälfte noch länger sonnig. Temperaturen 7 bis 14 Grad.

15.02.2023