Wetter

Teils sonnig, teils wolkig, später Gewitter

Das Wetter: Von der Mitte in den Osten und Nordosten ziehend schauerartiger, vereinzelt gewittriger Regen. Sonst bewölkt, gelegentlich Sonne und zunächst meist trocken. Am Nachmittag örtlich Gewitter, am Abend im Westen Unwettergefahr. 26 bis 33 Grad, an den Küsten kühler. Morgen wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer. Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. 25 bis 33 Grad.

20.06.2023