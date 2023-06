Wetter

Teils sonnig, teils wolkig, später Gewitter

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Westen, im Südwesten und Süden einige Gewitter, dabei Unwetter durch starken Regen, Hagel und schwere Sturmböen. Im Laufe der Nacht abnehmende Unwetter und weiter ostwärts ausgreifende Gewitter. In der Südwesthälfte dann meist trocken. 21 bis 15 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer. Wieder Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. 25 bis 33 Grad.

20.06.2023