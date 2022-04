Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

An der Südostflanke mehrerer Tiefdruckgebiete über Nord- und Westeuropa ziehen immer wieder Frontensysteme über Deutschland hinweg und gestalten das Wetter in den kommenden Tagen stürmisch und regnerisch.

Die Vorhersage:

Nachts Schauer, im Osten aufgelockert bewölkt und nur geringe Niederschläge. Tiefstwerte 9 bis 4 Grad. Am Tag verbreitet bewölkt, von Nordwesten und Westen kräftige Schauer, am Nachmittag nachlassend. Temperaturen 9 bis 17 Grad, mit den höchsten Werten in Südostbayern. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen in Teilen von Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden wechselnd wolkig und vereinzelt Schauer. Im Süden länger anhaltender Regen. 7 bis 12, im Süden bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.