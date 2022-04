Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

In der Nacht im Osten gering bewölkt und kaum Niederschläge, sonst verbreitet viele Wolken und schauerartige Regenfälle. Tiefstwerte 9 bis 4 Grad. Gegen Morgen erste Sturmböen aus Südwest.

Am Tage von Nordwesten und Westen kräftige Schauer und einzelne Gewitter, am Nachmittag nachlassend. Temperaturen 9 bis 17 Grad. Verbreitet stürmisch, im Süden einzelne schwere Sturmböen, in Hochlagen Orkanböen aus Südwest bis West. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen in Teilen von Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden wechselnd wolkig und vereinzelt Schauer. Im Süden länger anhaltender Regen, in den Mittelgebirgen auch Schnee. 7 bis 12, im Süden bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.