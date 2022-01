In der Nacht gebietsweise Sprühregen, nur im Süden trocken. (imago stock&people)

Die weiteren Aussichten:

Am Montag bewölkt, gebietsweise Nieselregen, in höheren Lagen auch Schnee. Im Nordosten sowie vom Niederrhein bis nach Südbaden Auflockerungen und meist trocken. 2 bis 9 Grad. Am Dienstag bewölkt, im Westen und Südwesten Aufheiterungen. Im Osten und Südosten nachlassende Niederschläge. Kaum Temperaturänderung.

