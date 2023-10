Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Nordwesten und Westen Aufzug von Wolkenfeldern mit etwas Regen. In der Mitte nachlassende Niederschläge und im Süden Wolkenauflockerungen. Tiefstwerte17 bis 4 Grad. Am Tag im Norden Regen, in der Mitte wechselnd bewölkt und meist trocken. Im Süden sonnig. Temperaturen im Norden 16 bis 21 Grad, sonst 20 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordwesthälfte im Tagesverlauf zunehmende Auflockerungen, an der Nordsee Schauer. In der Südosthälfte nach sonnigem Beginn regnerisch. 14 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.