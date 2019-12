Teilzeitausbildung statt Harz IV Wie NRW-Kommunen Alleinerziehenden eine Perspektive bieten

Live aus dem Bildungszentrum des Handels in Recklinghausen

Wer früh und dazu noch alleine Verantwortung für Kinder übernimmt, gerät schnell in die finanzielle und soziale Abwärtsspirale. Vor allem dann, wenn sie oder er noch keine Ausbildung abschließen konnte, rückt jede berufliche Perspektive in weite Ferne. Kommunen in NRW wollen hier Abhilfe schaffen.

Eine Sendung von Eva-Maria Götz und Jürgen Wiebicke (Moderation)

