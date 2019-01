In Tel Aviv haben tausende äthiopisch-israelische Juden gegen Polizeigewalt demonstriert.

Auslöser der Proteste war der Tod eines 24-Jährigen. Der psychisch kranke äthiopische Jude war bei einem Einsatz von einem Polizisten erschossen worden, da er ein Messer in der Hand hatte. Die Demonstranten beklagten eine systematische Diskriminierung ihrer Minderheit.



Zur Gemeinschaft der äthiopischen Juden in Israel gehören rund 140.000 Menschen. Mehr als ein Drittel wurden in Israel geboren.